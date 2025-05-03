Днепр – чемпион баскетбольной Суперлиги-2025

Баскетбольный клуб "Днепр" победил в финальной серии Суперлиги Favbet. В борьбе за чемпионство действующие обладатели отечественного золота одолели "Киев-Баскет".

Суперлига Украины Favbet

"Днепр" – "Киев-Баскет" – 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24)

Счет в серии: 2-1

Киевляне сумели одержать в трех матчах только одну победу – во втором поединке со счетом 73-56. Это чемпионство стало для днепрян вторым подряд и третьим в их истории.