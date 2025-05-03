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Днепр – чемпион баскетбольной Суперлиги-2025
Защитили титул
ФБУ
Баскетбольный клуб "Днепр" победил в финальной серии Суперлиги Favbet. В борьбе за чемпионство действующие обладатели отечественного золота одолели "Киев-Баскет".
Суперлига Украины Favbet
"Днепр" – "Киев-Баскет" – 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24)
Счет в серии: 2-1
Киевляне сумели одержать в трех матчах только одну победу – во втором поединке со счетом 73-56. Это чемпионство стало для днепрян вторым подряд и третьим в их истории.
Статистика решающего матча:
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