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НБА. Денвер в серии побеждает Клипперс
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Денвер"↑ – "Клипперс"
120 – 101 (21-26; 37-21; 35-19; 27-35)
Счет в серии: 4-3
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