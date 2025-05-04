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НБА. Денвер в серии побеждает Клипперс

Баскетбол
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Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Денвер в серии побеждает Клипперс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Денвер"↑ – "Клипперс"

120 – 101 (21-26; 37-21; 35-19; 27-35)

Счет в серии: 4-3

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