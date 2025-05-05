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НБА. Индиана побеждает Кливленд, Голден-Стейт уступает Хьюстон

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Кливленд, Голден-Стейт уступает Хьюстон

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

Первый раунд плей-офф

"Хьюстон" - "Голден Стейт" - 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Счет в серии: 3-4

Второй раунд плей-офф

"Кливленд" – "Индиана" – 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)

Счет в серии: 0-1

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