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НБА. Индиана побеждает Кливленд, Голден-Стейт уступает Хьюстон
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
Первый раунд плей-офф
"Хьюстон" - "Голден Стейт" - 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)
Счет в серии: 3-4
Второй раунд плей-офф
"Кливленд" – "Индиана" – 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
Счет в серии: 0-1
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