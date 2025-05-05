Данк Аллена – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео

В ночь с 4 на 5 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Кливленда" Джарретта Аллена в проигранном матче против "Индианы".