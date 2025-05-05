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Леброн Джеймс пропустит Met Gala

Баскетбол

Травма дает о себе знать

Леброн Джеймс пропустит Met Gala

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив "Лос-Анджелес Лейкерс", в социальных сетях объявил, что пропустит популярный бал Met Gala из-за травмы.

"К сожалению, из-за травмы колена, которую я получил в конце сезона, не смогу присутствовать на Met Gala в Нью-Йорке сегодня вечером, о чём меня просили и с чем меня поздравляли! Не хотелось бы пропускать историческое событие! Но моя прекрасная могущественная королева будет там, охраняя замок, как она всегда это делала!" — написал Джеймс в Х (ранее Twitter).

"Озёрники" закончили выступление в сезоне-2024/2025 в первом раунде плей-офф, уступив "Миннесоте Тимбервулвз" со счётом 1-4.

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ЛеБрон Джеймс
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