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Леброн Джеймс пропустит Met Gala
Травма дает о себе знать
Фото: USA Today
40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив "Лос-Анджелес Лейкерс", в социальных сетях объявил, что пропустит популярный бал Met Gala из-за травмы.
"К сожалению, из-за травмы колена, которую я получил в конце сезона, не смогу присутствовать на Met Gala в Нью-Йорке сегодня вечером, о чём меня просили и с чем меня поздравляли! Не хотелось бы пропускать историческое событие! Но моя прекрасная могущественная королева будет там, охраняя замок, как она всегда это делала!" — написал Джеймс в Х (ранее Twitter).
"Озёрники" закончили выступление в сезоне-2024/2025 в первом раунде плей-офф, уступив "Миннесоте Тимбервулвз" со счётом 1-4.
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