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НБА. Денвер побеждает Оклахому, Бостон уступает Нью-Йорк

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Денвер побеждает Оклахому, Бостон уступает Нью-Йорк

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 105:108 после OT (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)

Счет в серии: 0-1

"Оклахома" – "Денвер" – 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)

Счет в серии: 0-1

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