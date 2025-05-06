Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Денвер побеждает Оклахому, Бостон уступает Нью-Йорк
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Нью-Йорк" – 105:108 после OT (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)
Счет в серии: 0-1
"Оклахома" – "Денвер" – 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)
Счет в серии: 0-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии
- Днепр – чемпион баскетбольной Суперлиги-2025
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000