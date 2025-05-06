В НБА назвали обладателя награды Тренер года по итогам сезона-2024/2025

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявил обладателя награды "Тренер года" по результатам регулярного сезона-2024/2025. Награду получил главный тренер "Кливленд Кавальерс" Кенни Аткинсон.

57-летний специалист возглавил "Кливленд" накануне старта регулярного чемпионата, по завершении которого его команда одержала 64 победы при 18 поражениях и обеспечила себе участие в плей-офф НБА. В первом раунде "Кавальерс" уверенно переиграли "Майами" со счётом 4-0.

Ранее Аткинсон в течение четырёх сезонов (2016–2020) занимал должность главного тренера "Бруклин Нетс", после чего работал ассистентом в "Лос-Анджелес Клипперс" и "Голден Стэйт Уорриорз".