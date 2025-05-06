Никола Йокич стал автором невероятного достижения в плей-офф НБА

Центровой и лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич принял участие в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с "Оклахома-Сити Тандер", в котором его команда одержала победу со счётом 121:119 (1-0).

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 42 очка (15 из 29 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 10 из 13 — штрафные), 22 подбора, шесть результативных передач, два блок-шота и один перехват. Показатель "плюс-минус" центрового по итогам встречи составил "+10".

Как отмечает статистический портал StatMuse, сербский баскетболист стал первым игроком в истории плей-офф НБА, которому удалось в рамках одного матча набрать как минимум 40 очков, 20 подборов, пять передач и два блок-шота.