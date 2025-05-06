Самый возрастной игрок. Стефен Карри установил историческое достижение в НБА

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидирующим в команде по очкам, передачам и подборам в отдельной взятой серии плей-офф.

В семи матчах с "Хьстон Рокетс" Карри в среднем набирал 24,0 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Напомним, в седьмом матче серии с "Хьюстоном" команда 37-летнего Карри одержала победу со счётом 103:89 и выиграла серию — 4-3.