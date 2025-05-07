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НБА. Индиана побеждает Кливленд, Миннесота уступает Голден Стейт

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Кливленд, Миннесота уступает Голден Стейт

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" – "Индиана" – 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)

Счет в серии: 0-2

"Миннесота" – "Голден Стейт" – 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)

Счет в серии: 0-1

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