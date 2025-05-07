Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Индиана побеждает Кливленд, Миннесота уступает Голден Стейт
Результаты матчей плей-офф НБА
В ночь с 6 на 7 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Индиана" – 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)
Счет в серии: 0-2
"Миннесота" – "Голден Стейт" – 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)
Счет в серии: 0-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Официально: Динамо подписало скандального латиноамериканского вингера
- Победный трехочковый Гордона – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000