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Стефен Карри пропустит второй матч серии плей-офф с Миннесотой
Баскетболист получил травму
фото - Getty Images
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри пропустит второй матч второго раунда плей-офф НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" из-за растяжения подколенного сухожилия. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, в начале второй четверти Карри из-за травмы пришлось досрочно покинуть площадку. Сама игра закончилась со счётом 99:88 в пользу "Голден Стэйт". Серия будет продолжаться до четырёх побед.
В нынешнем плей-офф НБА Карри к настоящему моменту принял участие в восьми играх, где в среднем набирал 22,6 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 5,1 передачи.
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