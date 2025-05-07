В Голден Стэйт ожидают, что Карри пропустит больше одного матча

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" готовится к тому, что разыгрывающий коллектива Стефен Карри может пропустить более одной встречи. Об этом пишет Clutch Points.

Ожидается, что точная информация о сроках возвращения Карри появится после результатов МРТ.

Напомним, ранее стало известно, что Карри пропустит второй матч второго раунда плей-офф НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" из-за растяжения подколенного сухожилия.