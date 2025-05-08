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НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Денвер уступает Оклахоме
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Нью-Йорк" – 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)
Счет в серии: 0-2
"Оклахома" – "Денвер" – 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)
Счет в серии: 1-1
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