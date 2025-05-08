  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Денвер уступает Оклахоме

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Денвер уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Денвер уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)

Счет в серии: 0-2

"Оклахома" – "Денвер" – 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)

Счет в серии: 1-1

По теме
yellow-arrow
В Голден Стэйт ожидают, что Карри пропустит больше одного матча
yellow-arrow
Стефен Карри пропустит второй матч серии плей-офф с Миннесотой
yellow-arrow
НБА. Индиана побеждает Кливленд, Миннесота уступает Голден Стейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости