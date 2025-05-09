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НБА. Миннесота побеждает Голден-Стейт и сравнивает счет в серии
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Миннесота" – "Голден Стейт" – 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28)
Счет в серии: 1-1
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