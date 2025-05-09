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Стефен Карри рассказал о сроках возвращения после травмы

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Баскетболист получил травму подколенного сухожилия

Стефен Карри рассказал о сроках возвращения после травмы

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри дал комментарий по поводу своей травмы. Игрок получил повреждение в первом матче второго раунда плей-офф НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" (99:88).

В начале второй четверти Стефену пришлось досрочно уйти с паркета. Позже у него была диагностирована травма подколенного сухожилия.

"Это что-то новое. Что касается возращения на площадку, то, исходя из того, что я узнал, этому должен предшествовать процесс заживления. И его нельзя ускорить. Так что через неделю нужно будет по-настоящему переосмысливать каждый день, чтобы понять, когда будет безопасно хотя бы просто думать об игре, не говоря уже о том, чтобы говорить о форсировании возвращения в строй", — сказал Карри во время общения с прессой.

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