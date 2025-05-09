Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри рассказал о сроках возвращения после травмы
Баскетболист получил травму подколенного сухожилия
фото - Getty Images
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри дал комментарий по поводу своей травмы. Игрок получил повреждение в первом матче второго раунда плей-офф НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" (99:88).
В начале второй четверти Стефену пришлось досрочно уйти с паркета. Позже у него была диагностирована травма подколенного сухожилия.
"Это что-то новое. Что касается возращения на площадку, то, исходя из того, что я узнал, этому должен предшествовать процесс заживления. И его нельзя ускорить. Так что через неделю нужно будет по-настоящему переосмысливать каждый день, чтобы понять, когда будет безопасно хотя бы просто думать об игре, не говоря уже о том, чтобы говорить о форсировании возвращения в строй", — сказал Карри во время общения с прессой.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Сезон закончен для всех стран вне топ-5, Украина существенно ухудшила свою стартовую заявку и перспективы
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Контракт согласован. Реал выбрал нового главного тренера
- Самый возрастной игрок. Стефен Карри установил историческое достижение в НБА
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны