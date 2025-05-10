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НБА. Кливленд побеждает Индиану, Оклахома уступает Денверу
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Кливленд" – 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)
Счет в серии: 2-1
"Денвер" – "Оклахома" – 113:104 после ОТ (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)
Счет в серии: 2-1
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