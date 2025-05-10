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Блок-шот Уотсона – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
Профессионально сделано
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий блок-шот захисника "Денвера" Пейтона Уотсона в победном матче против "Оклахомы"
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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