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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступают Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступают Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" - "Бостон" - 93:115 (20:36, 26:35, 24:25, 23:19)

Счет в серии: 2-1

"Голден-Стейт" - "Миннесота" - 97:102 (21:21, 21:19, 31:29, 24:33)

Счет в серии: 1-2

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