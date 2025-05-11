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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступают Миннесоте
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" - "Бостон" - 93:115 (20:36, 26:35, 24:25, 23:19)
Счет в серии: 2-1
"Голден-Стейт" - "Миннесота" - 97:102 (21:21, 21:19, 31:29, 24:33)
Счет в серии: 1-2
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