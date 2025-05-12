  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Оклахома побеждает Денвер, Кливленд проигрывает Индиане

В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Оклахома побеждает Денвер, Кливленд проигрывает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Оклахома побеждает Денвер, Кливленд проигрывает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Денвер" – "Оклахома" – 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)

Счет в серии: 2-2

"Индиана" – "Кливленд" – 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32)

Счет в серии: 3-1

По теме
yellow-arrow
Данк Эдвардса – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступают Миннесоте
yellow-arrow
Блок-шот Уотсона – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости