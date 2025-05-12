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НБА. Оклахома побеждает Денвер, Кливленд проигрывает Индиане
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Денвер" – "Оклахома" – 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)
Счет в серии: 2-2
"Индиана" – "Кливленд" – 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32)
Счет в серии: 3-1
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