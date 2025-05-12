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Проход Несмита – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
Что делала защита – непонятно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий проход форварда "Индианы" Аарона Несмита в победном матче против "Кливленда".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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