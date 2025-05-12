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Милуоки Бакс может потерять одного из лидеров команды - ESPN
Всё решится в межсезонье
Фото: MARCA
Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо размышляет, стоит ли продолжать выступать за "Милуоки Бакс". Как сообщает ESPN US со ссылкой на источники, игрок сейчас решает, остаться в "Милуоки" или продолжить карьеру в другом клубе.
Ожидается, что в межсезонье представители Адетокунбо и "Бакс" встретятся, чтобы обсудить будущее звезды.
Напомним, "Милуоки" завершил борьбу в плей-офф текущего сезона, уступив "Индиане Пэйсерс" в первом раунде (1-4 в серии). Адетокунбо в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 33 очка, 15,4 подбора и 6,6 передачи за игру.
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