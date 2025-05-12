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Кливленд установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА
Результативный матч для всех
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
"Кливленд Кавальерс" стал первой командой в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в составе которой очки в матче набрали 15 разных игроков. Об этом пишет статистический сервис Crazy Stats.
"Кливленд" стал автором уникального достижения по итогам четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с "Индианой Пэйсерс" (109:129, 1-3 в серии). Очки в этой встрече набрали все 15 игроков из состава "Кавальерс".
Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Следующий матч состоится 14 мая в Кливленде.
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