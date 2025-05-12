Кливленд установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА

"Кливленд Кавальерс" стал первой командой в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в составе которой очки в матче набрали 15 разных игроков. Об этом пишет статистический сервис Crazy Stats.

"Кливленд" стал автором уникального достижения по итогам четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА с "Индианой Пэйсерс" (109:129, 1-3 в серии). Очки в этой встрече набрали все 15 игроков из состава "Кавальерс".

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. Следующий матч состоится 14 мая в Кливленде.