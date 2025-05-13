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НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Голден-Стейт уступает Миннесоте
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Бостон" – 121:113 (28:39, 23:23, 37:23, 33:28)
Счет в серии: 3-1
"Голден-Стейт" – "Миннесота" – 110:117 (28:27, 32:31, 17:39, 33:20)
Счет в серии: 1-3
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