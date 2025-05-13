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НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Голден-Стейт уступает Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Бостон, Голден-Стейт уступает Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Бостон" – 121:113 (28:39, 23:23, 37:23, 33:28)

Счет в серии: 3-1

"Голден-Стейт" – "Миннесота" – 110:117 (28:27, 32:31, 17:39, 33:20)

Счет в серии: 1-3

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