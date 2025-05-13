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Стали известны условия, при которых Яннис Адетокунбо может перейти в Лейкерс

Баскетбол

Обмен не исключается

Стали известны условия, при которых Яннис Адетокунбо может перейти в Лейкерс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст поделился мнением о возможном обмене тяжёлого форварда "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Ранее сообщалось, что греческий баскетболист в настоящий момент решает, оставаться ли в "Милуоки" или продолжить карьеру в другом клубе.

"Могли бы "Лейкерс" сделать предложение? Да. Мог бы Яннис выйти и сказать: "Я никуда не перейду, кроме "Лейкерс"? Да. Если такое случится, шансы на такой обмен станут выше. Но я не думаю, что "Лейкерс" или "Нью-Йорк Никс" могли бы сделать предложение, которое вошло бы в топ-5 или топ-6 лучших на рынке. Однако поскольку Яннис потенциально может сам участвовать в сделке, можно предположить, что его слово будет иметь весомое значение", — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

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Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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