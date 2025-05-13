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Один из клубов НБА выставлен на продажу

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Деньги пойдут на благотворительность

Один из клубов НБА выставлен на продажу

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Владельцы "Портленд Трейл Блейзерс" объявили о продаже клуба. Этот шаг соответствует завещанию Аллена, которое предусматривало продажу его активов с направлением всех полученных средств на благотворительные цели. Процесс продажи, который возглавляют инвестиционный банк Allen & Company и юридическая фирма Hogan Lovells, продлится до сезона НБА 2025-26. Окончательная сделка потребует утверждения Совета управляющих НБА.

Пол Аллен, соучредитель Microsoft, приобрел "Трейл Блейзерс" в 1988 году за $70 млн. После его смерти в 2018 году управление франшизой перешло к его сестре Джоди Аллен, которая является доверенным лицом Фонда Пола Г. Аллена. По оценкам Forbes за 2024 год, нынешняя стоимость "Блейзерс" составляет $3.5 млрд, тогда как Sportico оценивает ее в $3.6 млрд, что делает клуб 23-м по стоимости в НБА. Эксперты прогнозируют, что конечная цена может превысить $3.6 млрд из-за высокого спроса на спортивные франшизы. Для сравнения, недавно "Бостон Селтикс" был продан за рекордные $6.1 млрд.

Среди потенциальных покупателей называют миллиардера и основателя Nike Фила Найта.

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