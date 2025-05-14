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НБА. Индиана в серии побеждает Кливленд, Денвер уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей тура плей-офф НБА

НБА. Индиана в серии побеждает Кливленд, Денвер уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" – "Индиана" – 105:114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)

Счет в серии: 1-4

"Оклахома" – "Денвер" – 112:105 (27:28, 27:28, 24:30, 34:19)

Счет в серии: 3-2

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