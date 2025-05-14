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НБА. Индиана в серии побеждает Кливленд, Денвер уступает Оклахоме
Результаты матчей тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 мая состоялись матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Индиана" – 105:114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)
Счет в серии: 1-4
"Оклахома" – "Денвер" – 112:105 (27:28, 27:28, 24:30, 34:19)
Счет в серии: 3-2
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