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Блок-шот Гартенштайна – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео
Идеальное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий блок-шот центрового "Оклахомы" Айзея Гартенштайна в победном матче против "Денвер".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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