Никола Йокич повторил достижение легенд НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал восьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 40+ очков и сделавшим 15+ подборов в одной серии плей-офф несколько раз. Об этом пишет пресс-служба североамериканской лиги.

Ранее такое достижение покорялось следующим игрокам: Уилту Чемберлену (четырежды), Шакилу О'Нилу (дважды), Элджину Бэйлору (дважды), Кариму Абдул-Джаббару, Хакиму Оладжьювону, Чарльзу Баркли и Бобу Макаду.

Напомним, "Денвер" во втором раунде плей-офф НБА встречается с "Оклахома-Сити Тандер". В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу "Оклахомы". Серия будет продолжаться до четырёх побед.