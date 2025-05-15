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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступает Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НБА

НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступает Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26)

Счет в серии: 2-3

"Миннесота" – "Голден Стейт" – 121:110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)

Счет в серии: 4-1

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