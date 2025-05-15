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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Голден-Стейт уступает Миннесоте
Результаты матчей плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 14 на 15 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Нью-Йорк" – 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26)
Счет в серии: 2-3
"Миннесота" – "Голден Стейт" – 121:110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)
Счет в серии: 4-1
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