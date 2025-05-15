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Данк Дивинченцо – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Идеальный перехват
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 14 на 15 мая прошли матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Миннесоты" Донте Дивинченцо в победном матче против "Голден-Стейт".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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