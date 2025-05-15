Форвард Уорриорз оштрафован на $50 тыс. за необычное нарушение

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду "Голден Стэйт Уорриорз", был оштрафован за "неуместный комментарий, ставящий под сомнение честность официальных лиц матча", о чём сообщила пресс-служба североамериканской лиги.

Инцидент произошёл в третьем матче второго раунда плей-офф в серии с "Миннесотой Тимбервулвз", который проходил на домашней арене в Сан-Франциско "Чейз Центр" и закончился поражением "Уорриорз" со счётом 97:102.

В ночь на 15 мая игроки "Голден Стэйт" потерпели поражение в пятой встрече с "Тимбервулвз" (110:121) и вылетели из плей-офф, уступив 1-4.