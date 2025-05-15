Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Уорриорз оштрафован на $50 тыс. за необычное нарушение
Инцидент произошёл в матче с Миннесотой Тимбервулвз
Фото: CBS Sports
35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду "Голден Стэйт Уорриорз", был оштрафован за "неуместный комментарий, ставящий под сомнение честность официальных лиц матча", о чём сообщила пресс-служба североамериканской лиги.
Инцидент произошёл в третьем матче второго раунда плей-офф в серии с "Миннесотой Тимбервулвз", который проходил на домашней арене в Сан-Франциско "Чейз Центр" и закончился поражением "Уорриорз" со счётом 97:102.
В ночь на 15 мая игроки "Голден Стэйт" потерпели поражение в пятой встрече с "Тимбервулвз" (110:121) и вылетели из плей-офф, уступив 1-4.
Популярное сейчас
- Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых проблем одной из команд
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Кливленд установил уникальное достижение в истории плей-офф НБА
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане