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ФИБА продлила отстранения России и Беларуси до августа 2025 года

Баскетбол

Могли отстранить и на более длительный срок

ФИБА продлила отстранения России и Беларуси до августа 2025 года

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлил отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований под эгидой организации. Об этом информирует пресс-служба ФИБА.

"Статус России и Беларуси был продлён до следующего заседания Исполнительного комитета ФИБА, которое состоится в августе 2025 года", — говорится в сообщении организации.

Напомним, национальные команды России и Беларуси не принимают участия в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд из этих двух стран.

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