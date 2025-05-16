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НБА. Денвер побеждает Оклахому и сравнивает счет в серии
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 15 на 16 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Денвер" – "Оклахома"
119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)
Счет в серии: 3-3
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