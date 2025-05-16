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НБА. Денвер побеждает Оклахому и сравнивает счет в серии

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Денвер побеждает Оклахому и сравнивает счет в серии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Денвер" – "Оклахома"

119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)

Счет в серии: 3-3

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