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Пас Йокича в матче против Оклахомы – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Идеальное понимание игры
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 15 на 16 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий пас центрового "Денвера" Николы Йокича в победном матче против "Оклахомы".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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