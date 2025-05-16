Лидер Голден Стейт: Вопрос, что нужно этой команде в следующем году

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри рассказал о своих ожиданиях от нового сезона НБА. В этом году "воины" завершили выступление в плей-офф, проиграв "Миннесоте Тимбервулвз" во втором раунде серии (1-4). Карри не участвовал в последних четырёх матчах из-за травмы.

"Мы стремимся продлить это путешествие как можно дальше. Главный вопрос - что нужно нашей команде в следующем сезоне.

Ответы появятся летом, когда каждый будет работать над собой, готовясь к новому сезону из 82 игр. Надеюсь, у нас будет больше запаса прочности, чтобы не проходить двухмесячные испытания ради выхода в плей-офф", - поделился Карри на пресс-конференции.