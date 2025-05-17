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НБА. Нью-Йорк уверенно побеждает Бостон и закрывает серию
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Нью-Йорк"↑ – "Бостон" – 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24)
Счет в серии: 4-2
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