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НБА. Нью-Йорк уверенно побеждает Бостон и закрывает серию

Баскетбол
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Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Нью-Йорк уверенно побеждает Бостон и закрывает серию

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Нью-Йорк"↑ – "Бостон" – 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24)

Счет в серии: 4-2

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