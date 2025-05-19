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НБА. Оклахома побеждает Денвер и празднует триумф в серии
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 17 на 18 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оклахома" – "Денвер"
125:93 (21:26, 39:20, 37:26, 28:21)
Счет в серии: 4-3
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