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Филадельфия готовится подписать звезду Финикс Санз
В клубе не остановятся на одном обмене
Фото: Getty Images
Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" собирается провести переговоры по приобретению новой звезды в свой состав, сообщил инсайдер и аналитик канала ESPN Джереми Ву.
"Некоторые команды ожидают, что "Сиксерс" будут активны в переговорах по обмену, и такие имена, как Кевин Дюрант ("Финикс Санз") и Лаури Маркканен ("Юта Джаз"), могут стать потенциальными целями для обмена, включив в пакет такую звезду, как Пол Джордж и право выбора под третьим номером в 2025 году", — приводит слова Ву ESPN.
В сезоне-2024/2025 "Филадельфия" заняла 13-е место в Восточной конференции и лишила себя шансов на плей-офф.
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