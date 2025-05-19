Филадельфия готовится подписать звезду Финикс Санз

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сиксерс" собирается провести переговоры по приобретению новой звезды в свой состав, сообщил инсайдер и аналитик канала ESPN Джереми Ву.

"Некоторые команды ожидают, что "Сиксерс" будут активны в переговорах по обмену, и такие имена, как Кевин Дюрант ("Финикс Санз") и Лаури Маркканен ("Юта Джаз"), могут стать потенциальными целями для обмена, включив в пакет такую звезду, как Пол Джордж и право выбора под третьим номером в 2025 году", — приводит слова Ву ESPN.

В сезоне-2024/2025 "Филадельфия" заняла 13-е место в Восточной конференции и лишила себя шансов на плей-офф.