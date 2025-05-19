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Экс-игрок НБА назвал единственный недостаток Луки Дончича
И он прав
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эл Харрингтон высказал мнение, что к концу сезонов североамериканской лиги словенский разыгрывающий Лука Дончич выглядит слишком уставшим. Сейчас Дончич выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс".
"Я большой фанат Луки. Считаю его одним из величайших игроков всех времён. Но к концу сезона он как бы выдыхается, и это то, что меня всегда беспокоило насчёт него.
Сезон длинный… и, если ты не заботишься о себе по ходу чемпионата, нужно понимать, что в плей-офф нагрузка становится очень напряжённой", — сказал Харрингтон на YouTube-канале Sloane Knows.
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