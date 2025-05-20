Леброн Джеймс высказался о продлении контракта с Лейкерс

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции форварда, дал комментарий по поводу своего состояния после полученной травмы левого колена. Джеймс получил растяжение передней коллатеральной связки во время плей-офф перед окончанием сезона "Лейкерс".

"Моё состояние становится лучше. Намного лучше, чем в прошлый раз, когда мы говорили", — приводит слова Джеймса The Sporting News.

Стоит отметить, что информации по поводу завершения карьеры Леброна Джеймса или же его участия в сезоне-2025/2026 пока не поступало.