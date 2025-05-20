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Леброн Джеймс высказался о продлении контракта с Лейкерс
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции форварда, дал комментарий по поводу своего состояния после полученной травмы левого колена. Джеймс получил растяжение передней коллатеральной связки во время плей-офф перед окончанием сезона "Лейкерс".
"Моё состояние становится лучше. Намного лучше, чем в прошлый раз, когда мы говорили", — приводит слова Джеймса The Sporting News.
Стоит отметить, что информации по поводу завершения карьеры Леброна Джеймса или же его участия в сезоне-2025/2026 пока не поступало.
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