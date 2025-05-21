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НБА. Оклахома побеждает Миннесоту в первом матче финала Запада

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Оклахома побеждает Миннесоту в первом матче финала Запада

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Оклахома" – "Миннесота"

114:88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)

Счет в серии: 1-0

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