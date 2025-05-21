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НБА. Оклахома побеждает Миннесоту в первом матче финала Запада
Результаты тура плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оклахома" – "Миннесота"
114:88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)
Счет в серии: 1-0
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