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Двухочковый Гилджиса-Александера – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Прекрасное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая прошел матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитника "Оклахомы" Шей Гилджиса-Александера в победном матче против "Миннесоты".
ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА:
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