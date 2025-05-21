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Дуэйн Уэйд назвал игрока, который является лицом НБА

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Дуэйн Уэйд назвал игрока, который является лицом НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд поделился мнением об атакующем защитнике "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардсе.

"Мне понравилось, что я увидел недавно. Энтони признал свою ошибку. Он такой: "На меня смотрят дети. Есть родители, которые разрешают своим детям смотреть на меня. Я не могу этого сделать". Он признался, что молод и больше так не поступит. Вот почему для меня он – лицо лиги. Он не идеален и не хочет быть идеальным. Таков мир, в котором мы живём. Никто из нас не идеален. Нужно уметь признавать ошибки, быть мужественным. Тогда будет рост. Ты образец для подражания, хочешь ты этого или нет", — сказал Уэйд на своём канале в YouTube.

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