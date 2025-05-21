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Женская сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы 3х3

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Женская сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы 3х3

Фото: ФБУ

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Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по групповому раунду отборочного турнира на чемпионат Европы 3х3, который состоится 7-8 июня в Бухаресте, Румыния.

Подопечные Юрия Процюка попали в группу В вместе со сборными Венгрии, Турции, Греции и Сербии. В группе А сыграют Польша, Румыния, Латвия, Бельгия, Хорватия.

Победители групп выйдут на чемпионат Европы, а вторые места разыграют еще одну путевку на европейское первенство.

Расписание матчей группового раунда:

Суббота, 7 июня

16:55 Украина - Турция

19:25 Венгрия - Украина

Воскресенье, 8 июня

17:25 Греция - Украина

20:05 Украина - Сербия

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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