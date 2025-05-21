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В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025

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Подростает новое поколение

В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были опубликованы составы сборных лучших новичков по итогам регулярного сезона-2024/2025.

Первая команда:

Стефон Касл ("Сан-Антонио Спёрс").

Зак Иди ("Мемфис Гриззлиз").

Закари Рисашер ("Атланта Хоукс").

Александр Сарр ("Вашингтон Уизардс").

Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз").

Вторая сборная:

Матас Бузелис ("Чикаго Буллз").

Карлтон Каррингтон ("Вашингтон Уизардс").

Донован Клингэн ("Портленд Трэйл Блэйзерс").

Ив Мисси ("Нью-Орлеан Пеликанс").

Кел'эл Уэр ("Майами Хит").

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