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В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025
Подростает новое поколение
фото - Getty Images
На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) были опубликованы составы сборных лучших новичков по итогам регулярного сезона-2024/2025.
Первая команда:
Стефон Касл ("Сан-Антонио Спёрс").
Зак Иди ("Мемфис Гриззлиз").
Закари Рисашер ("Атланта Хоукс").
Александр Сарр ("Вашингтон Уизардс").
Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз").
Вторая сборная:
Матас Бузелис ("Чикаго Буллз").
Карлтон Каррингтон ("Вашингтон Уизардс").
Донован Клингэн ("Портленд Трэйл Блэйзерс").
Ив Мисси ("Нью-Орлеан Пеликанс").
Кел'эл Уэр ("Майами Хит").
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