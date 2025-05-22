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НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк в первом матче финала Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено

Результаты матча плей-офф НБА

НБА. Индиана побеждает Нью-Йорк в первом матче финала Восточной конференции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Нью-Йорк" - "Индиана"

135:138 после OT (36:34, 33:28, 21:25, 35:38, 10:13)

Счет в серии: 0-1

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