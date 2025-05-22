Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный трехочковый Хелибертона – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео
Невероятный фарт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый защитника "Индианы" Тайриса Хелибертона в победном матче против "Нью-Йорк".
ТОП-10 лучших моментов тура плей-офф НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне
- ЛЕ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Анге Постекоглу приносит шпорам первый трофей за 17 лет
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Леброн Джеймс высказался о продлении контракта с Лейкерс
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000