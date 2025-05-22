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Победный трехочковый Хелибертона – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Невероятный фарт

Победный трехочковый Хелибертона – лучший момент тура плей-офф НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матча

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура плей-офф. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый защитника "Индианы" Тайриса Хелибертона в победном матче против "Нью-Йорк".

ТОП-10 лучших моментов тура плей-офф НБА:

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