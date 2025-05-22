Защитника Миннесоты оштрафовали за нецензурную лексику

Вчера, 21 мая, состоялся первый матч финальной серии Западной Конференции между командами "Миннесота" и "Оклахома".

Результаты матча

Одним из антигероев поединка стал защитник гостей Антони Эдвардс. Спортсмен, обсуждая на пресс-конференции свою игру, употребил нецензурное слово, за что теперь должен выплатить немалую сумму. Руководство ассоциации оценило такой жест в 50 тысяч долларов.

Напомним, что по пятилетнему контракту с "Тимбервулвз" 23-летний спортсмен получит за текущий сезон 42 млн долларов, поэтому деньги заплатить штраф у него найдутся.