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Защитника Миннесоты оштрафовали за нецензурную лексику
Заплатить будет чем
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вчера, 21 мая, состоялся первый матч финальной серии Западной Конференции между командами "Миннесота" и "Оклахома".
Одним из антигероев поединка стал защитник гостей Антони Эдвардс. Спортсмен, обсуждая на пресс-конференции свою игру, употребил нецензурное слово, за что теперь должен выплатить немалую сумму. Руководство ассоциации оценило такой жест в 50 тысяч долларов.
Напомним, что по пятилетнему контракту с "Тимбервулвз" 23-летний спортсмен получит за текущий сезон 42 млн долларов, поэтому деньги заплатить штраф у него найдутся.
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