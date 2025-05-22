Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яннис Адетокунбо запросит обмен у Милуоки
У игрока уже есть клуб на примете
Фото: MARCA
30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив "Милуоки Бакс", запросит обмен у руководства "оленей", сообщил инсайдер Эрик Пинкус из Bleacher Report.
Эрик уточнил, что Адетокунбо попросит "Милуоки" отправить его в интересующий грека коллектив.
Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией игрока на сезон-2027/2028.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- В НБА назвали символические пятёрки лучших новичков сезона-2024/2025
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000