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Яннис Адетокунбо запросит обмен у Милуоки

Баскетбол

У игрока уже есть клуб на примете

Яннис Адетокунбо запросит обмен у Милуоки

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив "Милуоки Бакс", запросит обмен у руководства "оленей", сообщил инсайдер Эрик Пинкус из Bleacher Report.

Эрик уточнил, что Адетокунбо попросит "Милуоки" отправить его в интересующий грека коллектив.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией игрока на сезон-2027/2028.

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