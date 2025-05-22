Яннис Адетокунбо запросит обмен у Милуоки

30-летний греческий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив "Милуоки Бакс", запросит обмен у руководства "оленей", сообщил инсайдер Эрик Пинкус из Bleacher Report.

Эрик уточнил, что Адетокунбо попросит "Милуоки" отправить его в интересующий грека коллектив.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027 с опцией игрока на сезон-2027/2028.