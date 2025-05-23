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НБА. Оклахома одерживает вторую победу над Миннесотой в финальной серии Западной конференции
Результаты матча плей-офф НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 мая состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Оклахома" – "Миннесота"
118:103 (29:25, 29:25, 35:21, 25:32)
Счет в серии: 2-0
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